Autobrand én herstelwerkzaamheden leiden twee keer tot fikse file op A16 bij Dordrecht

Sloop ANWB-pand begonnen, oplevering appartemen­ten over twee jaar

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de sloper is nu toch echt begonnen aan het voormalige ANWB-pand bij het busstation aan de Spuiboulevard in Dordrecht. Zodra het puin geruimd is, kan de bouw van 53 luxe appartementen beginnen. Die worden begin 2025 opgeleverd, verwacht aannemer Van Grunsven uit het Brabantse Erp.