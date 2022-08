Auto over de kop op de A15 vlak voor de Noordtunnel, deel snelweg afgesloten

Treinreizi­gers in en rond Dordrecht moeten rekening houden met veel geschrapte ritten door staking

De spoorstakingen vanaf komende week dwingen treinreizigers in Dordrecht en omgeving om héél goed na te gaan of zij hun reis wel kunnen maken. Ook als er bijvoorbeeld gestaakt wordt in de regio Noord (omgeving Zwolle, Groningen) kan dat tot treinuitval in onze regio West leiden.

20 augustus