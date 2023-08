Auto op z’n kant in Sliedrecht, bestuurster wordt uit wagen bevrijd

Veel grotere belangstel­ling voor herdenking einde van WOII dan verwacht: ‘Erkenning van het leed in Indië’

Onder grote belangstelling is dinsdag zowel in Dordrecht als in Zwijndrecht het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op de Essenhof in Dordrecht gebeurde dat door de stichting Indisch Dordrecht, in bijzijn van loco-burgemeester Rik van der Linden, bij het nieuwe monument voor de slachtoffers van de Japanse bezetting.