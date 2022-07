Auto in de fik aan de Maasstraat in Alblasserdam

Van Beest verdient bij 100-jarig bestaan de koninklij­ke status: ‘We voelen ons gezegend’

Van Beest bestaat precies 100 jaar, bezit een rijke historie in Sliedrecht en de producten van de fabrikant in hijswerk gaan de wereld over. Zo gek is het dus niet dat het bedrijf het prestigieuze predicaat ‘Koninklijk’ heeft gekregen. Vrijdag overhandigt de Zuid-Hollandse commissaris van de koning Jaap Smit de bijbehorende oorkonde. ,,We voelen ons gezegend.’’

