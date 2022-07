Auto in beslag genomen nadat bestuurder twee keer in twee dagen te veel drinkt en rijdt zonder geldig rijbewijs

De politie heeft een man twee keer in twee dagen aangehouden voor rijden onder invloed en rijden met een ongeldig verklaard bewijs. Om herhaling te voorkomen is de auto in beslag genomen.

De politie kreeg afgelopen woensdag een melding dat een man voorovergebogen over het stuur van zijn personenauto lag. De man bleek toen met te veel drank op achter het stuur te zijn gekropen. Tevens was het rijbewijs van de man al geruime tijd ongeldig verklaard. De man is toen aangehouden voor het rijden onder invloed en het rijden met een ongeldig verklaard bewijs.

Een dag erna, afgelopen donderdag kreeg de politie een melding dat een dronken man omstanders lastigviel en dat hij was weggereden in een personenauto. Het bleek om dezelfde man te gaan die wederom veel te diep in het glaasje had gekeken. De politie heeft de man opnieuw aangehouden voor dezelfde strafbare feiten als een dag eerder.

De auto is in beslag genomen om te voorkomen dat het weer gebeurt. De verkeersofficier zal zich over de zaak buigen, zo laat de politie weten via Instagram.

