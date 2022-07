Auto gaat in vlammen op bij zorgcentrum, eigenaar kijkt toe

Politie pakt ‘illegale automobi­list’ na achtervol­ging en zoektocht in Zwijn­drecht

Een man is maandagmiddag rond 15.20 uur in de omgeving van Zwijndrecht op de vlucht geslagen voor de politie. Hij reed met een ingevorderd rijbewijs - dus eigenlijk zonder - rond in een auto. Zo’n anderhalf uur na de vluchtpoging is de verdachte alsnog gevonden en aangehouden.

