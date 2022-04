Auto belandt op N216 bij Ottoland in de sloot: ‘Gelukkig alleen materiële schade’

De twee inzittenden kwamen op eigen kracht uit de auto en werden vervolgens geholpen om uit het water te komen. Hoe de auto de provinciale weg verliet en via de berm in de sloot belandde, is nog niet helder. ,,Het lijkt erop alsof de bestuurder gewoon de macht over het stuur verloor, het is in ieder geval een eenzijdig ongeval’’, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio ZHZ weten.