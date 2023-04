ASz zet VR-bril in om psychische klachten bij ex-IC-patiënten te verminderen

Brugwach­ter Teus maakt carrières­witch: ‘Ben nu ambtenaar’

Na vijf bewogen jaren vond Brugwachter Teus het in december mooi geweest. Teus zou zich niet meer in Dordrecht laten zien. Maar niets blijkt minder waar. ,,Ik maak een flitsende doorstart in de hal van het Stadskantoor!”