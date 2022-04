ASz en Hello 24/7 starten proef om nazorg patiënten te verbeteren: ‘Moet ook mantelzorgers ontlasten’

Veertig ex-patiënten kunnen deelnemen aan de proef, die deze week van start gaat. De proef is bedoeld voor iedereen die langdurig extra hulp nodig heeft in huis, zoals na een operatie of vanwege een achteruitgaande situatie vanwege - bijvoorbeeld - tekenen van dementie. Voorwaarde is dat de patiënt woonachtig is in de regio Drechtsteden. De mantelzorgers en familieleden kunnen buiten dit gebied wonen. Aanmelden kan via hello247.nl/asz.