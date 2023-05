Arrestatieteam doet inval in woning in Hendrik-Ido-Ambacht

Heerjans­dam speelt niet als kampioen, maar heeft wél het geluk: ‘We hebben weer een stap gezet’

Heerjansdam speelde tegen Brielle zeker niet als een aanstaande kampioen, maar had in de slotfase wel het fortuin dat een titelgegadigde soms wordt toegedicht. De trotse lijstaanvoerder in 1C bleef een gelijkmaker tijdens het slotoffensief van de bezoekers bespaard: de inzet van Dean Bos rolde van de binnenkant van de paal terug in het veld, waardoor de 2-1 stand op het wedstrijdformulier belandde.