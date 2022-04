Arie pikt identiteiten en licht verzekeraars voor tienduizenden euro's op: ‘Ik had geld nodig’

GETUIGENOPROEP Politie zoekt doorrijder die met zijn auto op een Dordtse kruising een fietser omver reed

De politie is op zoek naar een automobilist die op de kruising van de Singel en de Spuiweg in Dordrecht een fietser omver reed. Na het ongeluk reed hij door; de fietser is zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

17 april