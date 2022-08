Apothekers moeten steeds vaker ‘nee’ verkopen: ‘Sommige medicijnen pas in 2023 verkrijgbaar’

Medicijnentekorten spelen al een paar jaar, maar het wordt steeds irritanter. ,,Rond 2018 begon het met medicijnen die soms een paar weken niet leverbaar waren. Nu is de lijst gegroeid naar 1400 geneesmiddelen die langdurig niet verkrijgbaar zijn’’, zegt apotheker en eigenaar Fons Cornelissen van Apotheek Centrum Papendrecht. ,,In het computersysteem van de groothandel kan ik zien wanneer ze waarschijnlijk weer beschikbaar komen. Voor een sterk anti-allergiemiddel als Tavegyl is dat over drie maanden. Bij sommige andere producten zie ik dat de verwachting is dat ze medio 2023 weer verkrijgbaar zijn...’’