Anonieme tip leidt tot vondst honderden wietplanten in Sliedrecht, bewoner was niet thuis

Diamanten jubileum voor Dordtse Mudfield Skiffle Group: ‘Wereldbe­roemd in Dordrecht’

,,We waren wereldberoemd in Dordrecht”, grapt Will Bakker. Dat is bescheiden, want de beroemdheid van de Dordtse band Mudfield Skiffle Group ging in de jaren 60 wel degelijk over de stadsgrenzen heen met optredens voor radio en tv en een platencontract. Het 60-jarig bestaan vieren ze op 24 april met een optreden in restaurant Post in Dordrecht.

22 april