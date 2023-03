Annemieke en Arthur zijn de nieuwe eigenaren van Huiskamercafé Fluitekruid: 'We hadden hier onze eerste date'

indebuurt.nlJip schrijft voor indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met Annemieke Stronk (45) en Arthur van Brug (40). Zij zijn sinds januari 2023 de nieuwe eigenaren van Huiskamercafé Fluitekruid op Zeedijk 30. “We hopen rond 1 april open te gaan en dat is geen grapje”, vertelt Annemieke.

Annemieke en Arthur waren al jaren vaste gast bij Huiskamercafé Fluitekruid. Voormalig eigenaresse Froukje liet vorig jaar weten dat ze na 25 jaar met het café ging stoppen. Eind 2022 droeg ze het stokje over aan Annemieke en Arthur.

Eerste date bij Fluitekruid

Het stel leerde elkaar kennen op de werkvloer van Villa Augustus, waar Arthur chefkok is en Annemieke werkt als hoofdkelner. De twee zagen elkaar wel zitten en besloten voor hun eerste date naar Fluitekruid te gaan. Annemieke: “Tijdens deze date vertelde Arthur dat hij ook ooit zo’n zaakje voor zichzelf wilde hebben.”

Overname

Op hun vaste vrije maandag blijft het stel stamgast bij Fluitekruid en ze worden verliefd op elkaar. Daardoor heeft de voormalig eigenaresse hun liefdesverhaal van begin af aan zien ontluiken. Een jaar geleden vertelt ze dat ze overweegt te stoppen. Is het niet iets voor hen om over te nemen? “We moesten wel even nadenken, want we zaten al goed op onze plek. Maar de beslissing duurde niet lang. We gingen ervoor!”

Dezelfde sfeer

Annemieke: “De sfeer van de huiskamer blijft, want dat vinden we zelf ook leuk. Maar we gaan er wel onze eigen draai aan geven.” Zo is de achterkamer meer bij het restaurant betrokken en vind je hier een grote ronde leestafel. Ook krijgt het meubilair een ander uiterlijk. Het zachtgeel wordt vervangen voor citroengeel. Er komen kleinere tafels en een barretje voor het raam waaraan je van het uitzicht over het water kunt genieten. Kleurrijke bistrostoelen staan tegen een muur te wachten om het terras op te mogen.

Nieuwe kaart

Landelijk met een vleugje Frans gevoel: dat is wat het stel voor ogen heeft. “Het principe van de nieuwe kaart blijft hetzelfde. Overdag kun je hier terecht voor koffie of een eenvoudige lunch op vegetarische en veganistische basis. We willen het geheel graag omschrijven als puur.”

Een winkelhoekje met mooie producten zoals jam, dressing, homemade granola bars staat ook op de planning. “Arthur houdt van koken, dus hij heeft veel zin om te beginnen. Ik ben daar niet zo goed in en doe de bediening. We waren beide werkzaam in een groot team, maar zijn nu heel erg op elkaar aangewezen. Dat is even wennen.”

Aanwaaien

Tot de opening klussen Annemieke en Arthur, inclusief hulptroepen, flink door. Als Fluitekruid weer open is, hoef je niet te reserveren als je wilt lunchen. Je kunt gewoon komen aanwaaien. Annemieke is vooral benieuwd wat Froukje ervan gaat vinden. Het was tenslotte haar kindje.



Zelf probeer ik alvast één van de nieuwe stoeltjes aan de bar in aanbouw. Dit kan wel eens mijn favoriete plek worden deze zomer. Turend over het water met een kopje koffie erbij, waan je je op een magische plek.



Liefs, Jip

Wil je de verbouwing volgen? Volg ze dan op Instagram via @huiskamercafefluitekruid.

