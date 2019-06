Anne uit Made zwemt met Maarten van der Weijden mee: ‘Dit is voor opa’

De in Made woonachtige zwemster vond het een mooi idee om met Van der Weijden mee te zwemmen voor het goede doel. ,,Mijn opa is in maart overleden aan darmkanker. Hij was mijn grootste fan. Dit is een eerbetoon aan hem.’’

De achttienjarige Dickens leeft zo ongeveer in het water. Op haar negende won ze al het Brabants kampioenschap op de 100 meter vrije slag. Daarna vulde ze haar prijzenkast vooral tijdens langebaanwedstrijden. Bijna had ze haar badpak aan de wilgen gehangen. ,,Ik werd het moe om altijd maar alleen te trainen. Toen ontdekte het lifesavingteam in Dordt, dat is geweldig. Als het goed is ga ik deze zomer met het Nederlands team mee naar het Europees kampioenschap.

De elf stukjes van twee kilometer zwemmen in Friesland, daar draait ze op zich haar hand niet voor om: ,,Maar 's nachts zwemmen is toch wel iets anders dan overdag. Bovendien had ik nog nooit met een wetsuit gezwommen, dus daar had ik wel schuurplekken van. Gelukkig is het water vandaag warm genoeg om in badpak te zwemmen. Vanmorgen was het in Dokkum 22 graden, dat is best warm voor open water. Het gaat uitstekend.’’

Quote Ik had nog nooit met een wetsuit gezwommen, dus daar had ik wel schuurplek­ken van