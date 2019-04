Anita houdt lezing over seks- en pornoverslaving: ‘Het wordt de nieuwste drug genoemd’

Alles draait op deze bijeenkomst om een porno- of seksverslaving van de man in de relatie of diens ontrouw. Vanwaar die specialisatie van u?

,,Mijn man heeft een seks- en alcoholverslaving gehad. Dat was veertien jaar geleden. We hadden drie jonge kinderen en zijn een tijd uit elkaar geweest. Mijn man is bij De Hoop gaan wonen en is van zijn verslavingen af geraakt. We hebben daarna allebei een heel traject doorlopen. Ingewikkeld en heftig, maar ook mooi. Als het zou lukken ons huwelijk te redden, dan wilde ik er iets mee gaan doen. Ik voelde dat als een roeping. Er was toen amper wat in Nederland, zeker niet voor partners van seks- en pornoverslaafden.’’