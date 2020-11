Anderhalve week aangepaste dienstregeling vanwege werkzaamheden op het spoor tussen Breda en Rotterdam

Klusbedrij­ven komen om in verbouwin­gen en moeten steeds vaker nee zeggen

4 november Telefoons van klusbedrijven in de Drechtsteden staan al maanden roodgloeiend. Nu door corona vrijwel iedereen hele dagen thuis is vallen imperfecties in de keuken, badkamer of het toilet meer op dan ooit. De orders stromen zo hard binnen dat ‘de mannen met de gouden handjes’ tot hun grote verdriet steeds vaker ‘nee’ moeten verkopen.