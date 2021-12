Anderhalve meter bij een uitvaart? ‘Mensen knikken begrijpend, maar storten daarna toch in elkaars armen’

Het is topdrukte bij uitvaartcentra in het hele land en niet alleen vanwege corona. In november overleden 3500 meer mensen dan op basis van het jaargetijde verwacht mag worden. Ook bij Meenhuis en Van der Kraan met vestigingen in onder meer Zwijndrecht en Rotterdam worden meer overledenen binnengebracht dan gebruikelijk. ,,Van de twaalf mensen die we nu in huis hebben in afwachting van hun uitvaart, is bij drie corona vastgesteld’’, zegt uitvaartverzorger Erica Leeuwis uit Hendrik-Ido-Ambacht.