Amine is 19 en dakloos: ‘Ik knoop mijn veters om mijn enkels anders worden mijn schoenen gestolen’

Een gure en kille zondagochtend om half vijf. De Dordtse Amine (19) is met vrienden naar een feestje geweest en hoopte daar iemand te vinden bij wie hij kon slapen. Dat is niet gelukt. Hij heeft nog één optie: een vriendin die net nog online was. Hij kan haar niet meer bellen want zijn telefoon is leeg. Uiteindelijk blijkt dat ze al slaapt.