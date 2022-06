Amina (24) is een kind van gevluchte ouders: ‘Al hun herinneringen zijn weggevaagd’

Ooit wil Amina Begtašević deelnemen aan de 100-kilometer lange vredesmars Mars Mira voor Srebrenica. De tocht begint in Tuzla, een stad die veel Bosnische moslims probeerden te bereiken, nadat het Bosnisch-Servische leger onder leiding van Ratko Mladić op 11 juli 1995 de enclave Srebrenica was binnengevallen. Het lukte slechts een paar duizend man om in een aantal dagen, weken of zelfs maanden naar Tuzla te lopen. ,,Het merendeel is op die route door de Serviërs vermoord, neergeschoten. Ik denk dat het voor mijn eigen ontwikkeling goed is om die tocht af te gaan leggen, al zal het mentaal en fysiek wel zwaar worden.”