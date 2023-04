Ambulancedienst overspoeld met troostbeertjes na noodoproep: ‘Hartverwarmend voor de kinderen’

Megaklus zit erop: iedere vermoorde Dordtse Jood heeft nu eigen herden­kings­steen­tje in de stad

En dat is 201! De laatste negen herinneringssteentjes ter nagedachtenis aan in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Dordtse Joden zijn maandagmiddag gelegd. ,,Iedereen is hier van onder de indruk. Elke keer weer.’’