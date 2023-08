Ambacht viert internationaal feestje: 20 jaar bevriend met het Bergen van het concentratiekamp

Belgische ‘zware jongen’ (35) gearres­teerd in Dordrecht; man moet 18 jaar celstraf uitzitten

Een voortvluchtige Belg die nog meer dan 18 jaar gevangenisstraf moet uitzitten, is in Dordrecht gearresteerd. Dat meldt de politie maandag. De arrestatie gebeurde afgelopen donderdag en was te danken aan een maandenlange samenwerking tussen het FAST (Fugitive Active Search Team) van de Belgische Federale Politie en het FAST Nederland.