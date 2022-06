Ambacht: nog drie weken wachten op nieuwe wethouder

Doelwit schietpar­tij loopt na 2,5 jaar nog rond met kogels in bil en buik en dus eist hij 15.000 euro

Het is inmiddels meer dan 2,5 jaar geleden dat de Dordtse wijk Sterrenburg werd opgeschrikt door een schietpartij in de Zuilenburg. Hoewel gaandeweg duidelijk werd dat het hierbij ging om een ruzie over een onbetaalde partij hasj, laat de rechtszaak nog altijd op zich wachten. Ook donderdag kwam het er weer niet van, omdat verdachte P. van de W. (27) op het laatste moment ‘beroerd’ bleek te zijn.

9 juni