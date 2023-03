‘Altijd favoriete’ Sliedrecht Sport naar bekerfinale: ‘Natuurlijk stond er veel spanning op’

Hier leven binnenkort 50 minderjari­ge asielzoe­kers zónder ouders in één gebouw: zo werkt dat

Over een week trekken vijftig minderjarige asielzoekers in één gebouw midden in het centrum van Papendrecht. Zonder hun ouders. De bedoeling is dat ze er jaren kunnen zitten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet dit in goede banen gaan leiden. Maar hoe? ,,We zijn er voor ze, tonen warmte en leren ze volwassen te worden.”