Alles weten over kerk en slavernij? Deze week is er een bijeenkomst in Grote Kerk

Superieur PKC maakt zaalfinale­droom een nachtmer­rie voor DVO

PKC is na een superieure voorstelling in Ahoy de nieuwe zaalkorfbalkampioen. In de meeste eentonige zaalkorfbalfinale ooit dartelde de ploeg uit Papendrecht na een vernietigende eerste helft (18-9) ten koste van de totaal kansloze zaalfinaledebutant DVO naar de elfde landstitel met een monster- en recordzege: 33-20.