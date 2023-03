Alles onder één dak: Anaïda opende schoonheidssalon op de Voorstraat

Bij Beauty Phylosophy werken meerdere zelfstandig ondernemers die bij Anaïda een plekje huren. Je kunt er terecht voor definitieve laserontharing, permanente make-up, haar- en wimperextensions, een manicure, pedicure of afspraak bij de kapper. Zelf is Anaïda gespecialiseerd in schoonheidsbehandelingen voor het gezicht.

Van doktersassistente naar eigen onderneming

Anaïda werkte dertien jaar als doktersassistente, maar merkte dat ze geen voldoening meer uit haar werk haalde. Daarom begon ze negen jaar geleden met haar eigen onderneming in Roosendaal, waar ze toen woonde. Na haar verhuizing naar Hendrik-Ido-Ambacht deed ze dit nog een keer over in Rotterdam. “Ik huurde toen kamers bij grotere schoonheidssalons en vond dat erg leuk. Toch miste ik iets. Ik wilde het groter aanpakken en voor mezelf beginnen.”

Flinke klus

Ze twijfelde even of Dordrecht de juiste plek voor haar onderneming was, omdat er hier meerdere schoonheidssalons zijn. “Maar toen ik het pand op de Voorstraat bezocht, wist ik het meteen. Deze plek wordt van mij. Er is flink geklust, want ik wilde een aantal werkplekken creëren. Op meerdere plekken kom je groene elementen tegen, want ik ben echt gek op die kleur.”

Meerdere werkplekken

Bij binnenkomst in de salon zie je aan de linkerkant de plek van de kapper. Tegenover de balie vind je een wachtkamer. Als je verder de zaak inloopt, zijn er ruimtes voor het definitief ontharen, de (spa)pedicure, manicure en gezichtsbehandelingen. Ook is er nog een plek voor iemand die avondkapsels en visagie doet. “Ik hoop dat we binnenkort een leuke nieuwe collega kunnen verwelkomen.”

Liefde voor verzorging

Het doel van Anaïda was om een salon te beginnen met verschillende schoonheidsbehandelingen onder één dak. “De interesse voor verzorging heb ik van mijn moeder meegekregen. Zij vertelde me altijd om er netjes uit te zien en lekker te ruiken. Ik ben Armeense en dertig jaar geleden ging ik soms met mijn moeder mee naar de schoonheidssalon. Daar zat ook alles onder één dak. Ik vond die plek zo indrukwekkend en het is altijd in mijn hoofd blijven hangen. Daarom ging ik hier op zoek naar een pand met minstens honderddertig vierkante meter.”

Mesotherapie en microneedling

Zelf werkt Anaïda van dinsdag tot en met zaterdag en doet ze gezichtsbehandelingen. Daarbij kun je denken aan peelings, behandelingen bij acne en rosacea, mesotherapie en microneedling. Bij die laatste wordt door kleine naaldjes de productie van collageen gestimuleerd, waardoor het tegen veroudering helpt. “Omdat ik een medische achtergrond heb, kijk ik met andere ogen naar een klant. Ik probeer de oorzaak en een oplossing te vinden. Vaak komen problemen van binnenuit. Als ik niet kan helpen, omdat mensen beter eerst bij een andere behandelaar langs moeten, zeg ik dat ook. Eerlijkheid duurt het langst.”

