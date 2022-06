Alle vermoorde Dordtse Joden hebben straks eigen herdenkingssteen

DordrechtDeze zomer worden de laatste 37 Stolpersteine in Dordrecht gelegd. Als die klus geklaard is hebben alle 201 in de Tweede Wereldoorlog omgebrachte Dordtse Joden een eigen herdenkingssteen.

De stichting Stolpersteine begon in 2014 met het leggen van stenen in het Dordtse straatwerk. Dat gebeurt bij woningen waar destijds Joden hebben gewoond. Zij werden in de oorlogsjaren opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen, waar zij werden vermoord.

De Stolpersteine, steentjes van tien bij tien centimeter met een messing plaatje met informatie over de slachtoffers, zijn een initiatief van de Berlijnse kunstenaar Gunter Demnig. De eerste exemplaren dateren van 1996 in Berlijn. Aanvankelijk metselde hij alle Stolpersteine zelf in de straat, maar omdat het er zoveel zijn geworden is dat niet meer mogelijk.

Engeland nieuwste land

De steentjes liggen inmiddels op zo'n 91.000 plekken in 28 landen in Europa. Vorige week kwam Engeland er als nieuwste land bij. In Dordrecht is de klus dus bijna volbracht. Op donderdag 16 juni worden de stenen gelegd in de Grote Spuistraat, de Vest, de Spuiboulevard, het Bagijnhof en de Blekersdijk. Het gaat dan om twaalf steentjes. Komende zomer worden de laatste 25 exemplaren in de stad neergelegd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.