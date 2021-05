Alle fotografen verzamelen! Streefkerkse molen in de mist zorgt voor sprookjesachtig plaatje

Amina (18) en haar medestuden­ten helpen met vaccineren: ‘Mooi om de opluchting te zien’

29 april Zo’n 25 studenten van het Da Vinci College helpen met vaccineren in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Als die klus erop zit, gaan de doktersassistenten en verpleegkundigen in opleiding aan de slag op een priklocatie van de GGD. ,,Fijn dat we ons steentje kunnen bijdragen in het bestrijden van de coronacrisis.’’