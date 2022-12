Alies woonde drie jaar in Dubai, maar Sliedrecht blijft haar thuis: ‘We gaan hier voorlopig niet meer weg’

Wonen in een winkel? Bijna alles in de woning van Dick is te koop: ‘Zelfs eens een jas van de kapstok verkocht’

Op bijna alles in zijn woning is een feloranje prijssticker geplakt. De lampen? Te koop. De schilderijen? Te koop. De koffiekopjes? Te koop. En nu is het pand zelf ook te koop. Dick Leendertse, van de in Dordrecht befaamde winkel Wonen in de Winkel, is klaar voor een nieuwe stap.

21 november