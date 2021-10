Ali (61) redde moeder en kleine kinderen uit brandend huis: ‘Ik heb genoeg geleefd’

Honderden mensen klopten al aan bij speciaal coronalo­ket in Papen­drecht, dus blijft het langer

11 oktober Honderden mensen die moeite hadden met het installeren en activeren van de CoronaCheck-app, klopten al aan bij een speciaal daarvoor in het leven geroepen loket in Papendrecht. Reden genoeg om deze ‘extra service’ te verlengen. ‘Dit voorziet duidelijk in een behoefte.’