Alex R., doelwit vergisontvoering, en zakenpartner langer vast: ‘Verdacht van witwassen en drugshandel’

Zakenman Alex R. (60), die maandenlang is geteisterd door een criminele bende en afgelopen weekend is opgepakt door de politie op verdenking van witwassen en drugshandel, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dit geldt ook voor zijn zakenpartner Cholid H. (55) en diens zoon (27).

Vandaag zijn de drie mannen, die zaterdag zijn opgepakt in Alblasserdam, Tholen en Den Haag, voorgeleid in de rechtbank. Direct na de aanhoudingen zijn hun woningen doorzocht. Daarbij zijn onder andere waardevolle goederen en voertuigen in beslag genomen.

,,Op dit moment worden in beslag genomen gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld telefoons en computers onderzocht”, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Omdat de verdachten in beperkingen zitten en het onderzoek nog volop aan de gang is, kunnen verder geen mededelingen worden gedaan.

Zakenman Alex R. kwam twee jaar geleden in het nieuws nadat per ongeluk de verkeerde man werd ontvoerd in Noord-Holland. Alex R. en zijn naasten ontvingen kort na de spraakmakende vergisontvoering dreigbrieven, waarmee ze zelf naar de politie gingen. Iets later werden er explosieven geplaatst bij hun woningen. Eén daarvan ging ook daadwerkelijk af. Een ander huis werd beschoten. Niemand raakte bij de aanslagen gewond.

Volledig scherm Een bedrijfspand in Zwijndrecht ging in vlammen op. © Fotopersburo Busink

Ook verschillende bedrijfspanden, in Zwijndrecht en Alblasserdam, die gelinkt zijn aan de zakenman zijn in brand gestoken door die criminele bende. Het openbaar ministerie koppelde Alex R. en de vergisontvoering al snel aan een lading onderschepte cocaïne in de haven van Antwerpen op 28 juli vorig jaar. Het zou gaan om 1899 kilo drugs.

Crimineel verleden

Alex werkte geregeld samen met de tevens aangehouden Cholid H. Zij hadden samen diverse bedrijven in onder meer Zwitserland. Hij is samen met zijn zoon (27) ook aangehouden door de politie dit weekend. Cholid H. werd in 2014 al veroordeeld voor witwassen, het op uitgebreide schaal verzorgen van drugstransporten naar Zwitserland en valsheid in geschrifte. In een van de zaken was zijn zoon destijds ook medeverdachte.

Alex R. zelf heeft ook een crimineel verleden. Zo is hij in de jaren 90 al eens ontvoerd na een conflict. En nog niet zo heel lang geleden zat hij in een Duitse cel, nadat hij werd gepakt met het smokkelen van een kleine hoeveelheid softdrugs.

Volledig scherm Ook bij een bedrijf in Alblasserdam, gelinkt aan Alex R., werd een brand aangestoken. © Opsporing Verzocht

