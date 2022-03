Alessio Miceli bikkelt bij FC Dordrecht: ‘Negen kaarten is veel, maar ik ben geen vieze speler’

,,Hello, my friend.’’ Het is de vaste begroeting die inmiddels tot een kleine traditie is uitgegroeid als Alessio Miceli aan de Krommedijk een bekende waarneemt die hij even vriendelijk gedag wil zeggen. Die begroeting klinkt deze week nog een tikkeltje vriendelijker, want de 22-jarige middenvelder krijgt zijn kans in het basisteam van trainer en landgenoot Michele Santoni. ,,We hebben een drukke week met drie wedstrijden voor ons, waarbij de trainer telkens een afweging maakt welke tactiek en welke spelers nodig zijn. Ik ben klaar om te spelen.’’