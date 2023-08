Alerte getuige voorkomt ‘mogelijke aanslag’ in binnenstad van Dordrecht

In­dië-herdenking vindt plaats op begraaf­plaats Essenhof

Alle slachtoffers van de oorlog en Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden jaarlijks herdacht, op 15 augustus. In Dordrecht gebeurt dat dit jaar in de Thuredrith Aula op begraafplaats Essenhof. Ook is er gelegenheid om bloemen neer te leggen bij het nieuwe herdenkingsmonument. ,,We hebben een mooi programma opgezet met jongeren.’’