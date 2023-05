Aldi in Dordrecht gaat tijdelijk dicht

COLUMN Waarom is er in Londen een Dordrecht Road?

Zo nu en dan droppen vrienden of collega’s, die weten dat ik dagelijks een ‘eilandcolumn’ schrijf, nog wel eens een buitenlands artikel over Dordrecht in mijn mailbox. Die zijn vaak toeristisch van aard, al stuit je bij het trefwoord Dordrecht (soms ‘googel’ ik zelf wat) trouwens ook vaak op stukjes over voetballers - waar dan ook in Europa - die kennelijk ooit een blauwe maandag bij FC Dordrecht voetbalden.