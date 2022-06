Alblasserdamse raad wil lang gesloten zwembad snel repareren: ‘Maar nu geen geëxperimenteer meer’

Sluiting van zwembad Blokweer tot zomer van 2023 is mokerslag voor zwemclub: ‘Dit is niet vol te houden’

Zwembad Blokweer in Alblasserdam blijft nog zeker ruim een jaar dicht. Die tijd is minimaal nodig om de problemen met roestvorming en scheuren in de betonnen constructie op te lossen. Het zwembad, eigendom van de gemeente, werd op 1 februari van de ene op de andere dag gesloten. Verenigingen balen: ,,Dit is niet vol te houden.’’

11 mei