Alblasserdammers kunnen ideeën spuien voor groene en gezonde toekomst van Damdorp

Brug dicht, dan fietsers gratis met de waterbus? ‘Als ie dicht is, moet er een alterna­tief worden geboden’

Rijkwaterstaat gaat in gesprek met de gemeente Alblasserdam om te bezien of het mogelijk is fietsers gratis mee te laten varen met de waterbus als er een lange storing is bij de Burg over de Noord.

2 februari