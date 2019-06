Alblasserdam vreest jaarlijks tekort van 2 miljoen: ‘Mogelijk belastingverhoging’

COLUMN Hoe hoog mag hoog eigenlijk zijn?

6:57 We gaan de lucht in… dat kán niet anders. Nee, ik heb het nu niet over ontploffingsgevaar, maar over hoogbouw in deze stad. Daar zullen we in de nabije toekomst méér van gaan zien, zo vermoed ik, simpelweg omdat hoogbouw de meest efficiënte manier is om de komende decennia te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen op dit eiland.