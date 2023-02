Alblasserdam vindt aannemer voor renovatie ‘probleemzwembad’: ‘Klus past perfect bij ons’

Alblasserdam moet het al een jaar stellen zonder het gemeentelijke zwembad. Het bad werd in februari vorig jaar van de ene op de andere dag gesloten, omdat er sprake was van roestvorming in de constructie. Uit nader onderzoek bleek dat het hele bassin moest worden vervangen van het in september 2013 geopende bad. Daarvoor zijn verschillende varianten onderzocht. In september heeft de gemeenteraad gekozen voor een betonnen bak, omdat die duurzamer is.

De planning is dat het vernieuwde zwembad eind dit jaar open gaat. ,,Het is fijn dat we aan de slag kunnen’’, zegt wethouder Freek de Gier. ,,Het zwembad is een belangrijke voorziening voor ons dorp. Daarom ben ik blij dat we een enthousiaste aannemer hebben gevonden die de klus gaat klaren.’’

Balletje gaan rollen

Jan Luijten, directeur van De Vries Werkendam, is zich bewust van het maatschappelijk belang. ,,Een van onze medewerkers woont in Alblasserdam. Via hem hoorde we van de sluiting van het zwembad en zo is het balletje gaan rollen.”

Ook de beheerder van het zwembad - stichting BSSA - is blij. Voorzitter Ook Lykele Bokhorst: ,,Dit is een hoera-moment. Het is fijn dat het herstel van het zwembad nu kan gaan beginnen.”

Nu het contract getekend is, kan het bouwteam aan de slag. Daarin zitten medewerkers van de gemeente en van de aannemer. Samen maken zij het definitieve ontwerp. Parallel daaraan beginnen de diverse voorbereidende werkzaamheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontmantelen van de zwembadbak en het demonteren van de zwembadinstallaties.

