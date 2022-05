Alblasserdam houdt om 17.30 uur persconferentie over dodelijke schietpartij bij zorgboerderij

Rian en Adriaan onderzoch­ten oorlogsver­le­den van hun vader: ‘Oorkonde bevestigde dat hij in verzet had gezeten’

Praten over de oorlog was uit den boze bij de familie Los. Toch begon Jan Los op latere leeftijd steeds meer te vertellen over zijn oorlogsverleden. Jans kinderen Rian en Adriaan deden onderzoek naar zijn verhaal. ,,Ik begrijp nu pas hoe een oorlogstrauma werkt en dat hij er ook gewoon niet over kón praten.”

2 mei