Alblasserdam houdt om 17.00 uur persconferentie over dodelijke schietpartij bij zorgboerderij

Barry (16) zamelt met succes 2667 euro voor een AED in zijn straat in: ‘Heel bijzondere donaties gehad’

Het scheelde weinig, of de inzamelingsactie van Barry Kroonen (16) voor een AED in zijn straat was mislukt. Toch kreeg hij het voor elkaar om de benodigde 2667 euro in te zamelen, dus die AED: die komt er. ,,Iemand doneerde zelfs driehonderd euro.’’

4 mei