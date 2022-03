Albert Schweitzer ziekenhuis staat weer meer bezoek toe, ook mondkapje hoeft niet meer

Toen Nederland op 25 februari grotendeels ‘van het slot’ ging, hield het Albert Schweitzer ziekenhuis alle coronamaatregelen nog even in stand. Daar komt nu verandering in. Vanaf woensdag hoeven patiënten en bezoekers geen mondkapje meer te dragen in het ziekenhuis. De anderhalve meter afstand blijft voorlopig wel van kracht. In situaties waarin het niet mogelijk is om afstand te bewaren tijdens een behandeling of onderzoek, draagt de zorgverlener een mondneusmasker of faceshield. De patiënt hoeft dit niet te doen, maar het mag wel.