Albert Schweitzer ziekenhuis houdt de adem in: ‘We zijn er klaar voor’

GGD Zuid-Hol­land Zuid tikt record aan met boosteren

Boosteren, boosteren en nog eens boosteren. De GGD Zuid-Holland Zuid gaat hard. In deze regio worden mensen in een nóg hoger tempo gevaccineerd dan de al uitdagende opdracht van de overheid was: ,,We prikken zeven dagen per week ruim zesduizend mensen per dag straks.”

5 januari