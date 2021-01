Albert Schweitzer ziekenhuis bereidt zich voor op een derde golf

Meer kunst dan kantoor: pand Fokker door coronacri­sis nooit écht gebruikt

17 januari Het is een beetje de pechvogel van Papendrecht, het hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors. Toen het in het oog springende gebouw na flinke vertraging vorig jaar maart eindelijk in gebruik zou worden genomen, zorgde de coronacrisis ervoor dat het nooit werd wat de bedoeling was: een werkplek voor 250 werknemers. En dan liet deze week óók nog eens een van de platen bovenin het gebouw los.