Al ruim 400 inschrijvingen voor studentencomplex Leerpark

Huisjesmel­kers gedwars­boomd in Dordrecht: wie een huis koopt moet er vanaf nu zélf in gaan wonen

Wie vanaf vandaag een huis koopt in Dordrecht, moet er in ieder geval ook vier jaar lang zélf in gaan wonen, voordat het pand mag worden verhuurd aan anderen. Dit is een maatregel tegen huisjesmelkers. ,,Op deze manier maken starters en doorstromers meer kans op een koopwoning.’’

14 maart