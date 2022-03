Al meer dan 70 Oekraïense vluchtelingen vonden onderdak in dit dorp: ‘In één ruk hierheen gereden’

Nastya Ischuk was pas 10 toen ze in 2001 vanuit haar woonplaats Zhytomir in Oekraïne met nog een stuk of 25 plaatsgenootjes zes weken in Nieuw-Lekkerland verbleef. Niets dan goede herinneringen heeft ze aan haar verblijf in de Alblasserwaard. Zij is één van de honderden Oekraïense kinderen die de Stichting Christian Children Relief (CCR) in de afgelopen kwart eeuw naar het dorp haalde om hier zes weken verwend te worden én naar school te gaan.