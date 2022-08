‘Agressieprobleem?! Mijn cliënt is níet de Bokito van Dordrecht’

In de vroege uurtjes van zaterdag 10 juli 2021 liep het voor de deur bij shoarmazaak De Cocosnoot opeens uit de hand. Y. vloog samen met zijn stapmaat een man aan, volgens justitie na het zien van camerabeelden ogenschijnlijk vanuit het niets. Het duo beukte deze man, een dakdekker uit de buurt van Barendrecht, tegen zijn hoofd en ze trapten hem nadat hij op straat was beland tegen het lichaam. Later bleek in het Erasmus MC dat hij zijn kaak op twee plaatsen had gebroken.