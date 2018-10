Agent ontsnapte aan dood na aanval verwarde vrouw met vleesvork

,,Hoe lang gaat dit nog goed?’’ vroeg de Dordtse politie zich op Twitter af. Inhoudelijk wil ze die vraag niet toelichten, in afwachting van overleg met andere instanties. Onlangs moest een agent al door omstanders ontzet worden, nadat een verwarde man hem in zijn gezicht bleef slaan.

Borstkas

Zaterdag ging het weer mis in het Willem Dreeshof in hartje Dordrecht. Een 65-jarige vrouw gooide daar schreeuwend huisraad uit het raam van haar flat. Bij het zien van de politie kwam ze met een vleesvork naar buiten. Agenten sommeerden haar dat wapen te laten vallen, maar dat weigerde ze. Toen een politieman haar wilde overmeesteren, stak ze naar zijn borstkas. Die werd van een wisse dood gered door zijn vest. Met hulp van pepperspray kon ze daarna toch ingerekend worden. Haar wordt poging tot doodslag ten laste gelegd.

Waanbeelden

Dat er waanbeelden zijn, lijkt nauwelijks aan twijfel onderhevig: ,,Ze zat eens zout onder mijn voordeur door te werken, omdat ze Dracula uit moest drijven.’’ Soms zijn de buren echt bang, vertelt een buurvrouw: ,,Laatst liep ze hier met spiritus te sjouwen, terwijl de straat opengebroken was. De brandweer had hier niet eens kunnen komen.’’

De buren hebben Yulius al tijden geleden ingeseind. ,,Wat die er mee doen, dat hoor je niet. Privacy. Laatst was ze een tijdje weg. We vermoeden dat ze toen opgenomen is geweest.’’ De buren zijn blij met de rust, nu de vrouw vast zit. ,,Maar we hopen ook dat zij nu eindelijk goede hulp krijgt. Eigenlijk is het zielig. Ze doet het niet om ons dwars te zitten.’’