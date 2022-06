Afvalverwerker HVC in Dordrecht door boeren geblokkeerd

Bij het protest was politie aanwezig. Tegen tien uur waren alle boeren vertrokken.

Slot Loevestein

Ook elders in het land vonden protesten van boze boeren plaats. Zo ook op Slot Loevestein, waar tientallen boeren over de vesting liepen en de raadsleden van gemeente Zaltbommel, die voor een overleg op het Slot aanwezig waren, een petitie aanboden. ,,Ze mogen hun mening ventileren, daar heb ik alle begrip voor”, zei directeur Ed Dumrese daarover, ,,maar het is hopen dat het netjes verloopt en dat er geen vandalisme plaatsvindt.”