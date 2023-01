Afschaffing ‘fietskaart’ maakt MerwedeLingelijn weer aantrekkelijk? Wat vind jij?

Verslaggever Gijs Kool maakte met gebruikers van de MerwedeLingelijn (MLL) de balans op . Treinreizigers klagen onder meer over het feit dat er niet altijd meer een conducteur aanwezig is tijdens de ritten en de invoering van de 'fietskaart’ (5 euro betalen voor het meenemen van je fiets tijdens de spits). Ook helpen de (soms) propvolle treinen, de uitval van treinritjes door personeelstekorten en de bijbehorende stakingen niet mee aan een positieve beoordeling.

,,De dienstverlening is, sinds Qbuzz de exploitatie van de lijn in 2018 overnam van Arriva, een stuk slechter en daardoor gaan mensen weg uit de trein’’, zo vat Lies van Aelst, lid van de Provinciale Staten voor de SP én vaste gebruiker van de MLL de situatie samen. Vanaf 2026 gaan er nieuwe langere treinen (met toilet) rijden. Maar dat duurt nog een kleine drie jaar.

Daarom zouden we van jou willen weten hoe Qbuzz de MerwedeLingelijn in de tussentijd weer op het juiste spoor krijgt? Is het afschaffen van de ‘fietskaart’ voldoende om de treinverbinding tussen Dordrecht, Gorinchem en Geldermalsen weer aantrekkelijk te maken? Of is er meer nodig om de MLL weer ‘als een trein’ te laten lopen?