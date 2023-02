Het gratis meenemen van de fiets was jarenlang een visitekaartje van de treinverbinding tussen Dordrecht, Gorinchem en Geldermalsen. Maar vanaf dit jaar moet er betaald worden. Vijf euro per ritje. We vroegen in De Kwestie onze lezers naar hun mening. ‘Laat de NS deze verbinding maar over nemen!’

De reacties van onze lezers op De Kwestie zijn helder en ongezouten. Niet alleen vinden lezers de verbinding slecht vanwege de uitval, propvolle treinen en de afwezigheid van conducteurs in de spits. De algehele dienstverlening krijgt een fikse onvoldoende. Smerige treinen. Geen wc's.

Dat strookt ook met de tips van reizigers die het Sliedrechtse CDA-raadslid Vincent Prins vorig jaar verzamelde van reizigers van de MerwedeLingelijn. De tips gingen naar de provincie als verlanglijstje voor de nieuwe treinen die vanaf 2026 gaan rijden op deze spoorlijn. Een kwart van de tipgevers wilde meer ruimte voor de fiets in de trein en een toilet.

Een aantal lezers dat deze week reageerde op onze Kwestie vindt dat Qbuzz, het vervoersbedrijf dat de lijn exploiteert, aan de voorwaarden moet voldoen waaraan het bedrijf zich committeerde toen het de concessie voor de lijn verkreeg. En veel lezers zouden liever zien dat de Nederlandse Spoorwegen de lijn zouden overnemen.

Geen andere mogelijkheid

Egbert Egberts (Gorinchem): Wat men vergeet, is dat er bij concessieverlening afspraken zijn gemaakt waar QBuzz aan moest gaan voldoen. Daar heeft QBuzz zelf mee ingestemd. In plaats van dit waar te maken is op de dienstverlening op de MerwedeLingelijn alleen maar ingeboet. Minder treinen, minder ritten, minder personeel, minder gelegenheid om fietsen gratis mee te nemen. En de kwaliteit is verslechterd. Meer verstoringen, uitval en veiligheidsincidenten. Smerige treinen. Hier moet ingegrepen worden en de concessie moet worden beëindigd.

L. Koenraad (Dordrecht): Openbaar vervoer, welk soort dan ook, gebruik je alleen als er echt geen andere mogelijkheid is. Het brengt je namelijk van een plek waar je niet bent naar een plek waar je niet moet zijn op een tijd die je niet schikt. Daarom is eigen vervoer van deur tot deur 24/7 de klok rond veel handiger. Dus nee, ook geen deelfietsen, deelscooters en deelauto’s. En waar laat je je spullen tussentijds? Kan ik nog met zware boodschappentassen sjouwen. Dus wat de MerwedeLingelijn ook doet, het is toch niks.

Volledig scherm Gratis de fiets meenemen op de MerwedeLingelijn is gedaan, tot grote onvrede van reizigers. © Peter Koster

Johanna Koper (Hardinxveld-Giessendam): Afschaffen die betaalde fietskaart! Het openbaar vervoer is al duur genoeg! Ik vond het altijd fijn om met de fiets in de trein even naar Gorinchem of Dordrecht te gaan. Waarom moet altijd alles anders als dat gewoon goed gaat?

Quote Te korte treinen, veel storingen, geen wc en als klap op de vuurpijl, het gratis succesvol­le fietsver­voer schrappen....je moet maar durven. Schandalig. J. Huisman

Dick Markensteijn (Sliedrecht): De MerwedeLingelijn voorziet in een behoefte, want op elk moment zitten veel mensen in de trein. En tot laat in de avond/ vroeg in de nacht. Met een kleine technische aanpassing kunnen er veel meer fietsen in dan twaalf, mits de nietjes schuin worden geplaatst!

J. Huisman: Tja, alles is al genoemd....te korte treinen, veel storingen, geen wc en als klap op de vuurpijl, het gratis succesvolle fietsvervoer schrappen....je moet maar durven. Schandalig. Maak zo’n verbinding als de MerwedeLingelijn goedkoop, net als bijvoorbeeld in Paolen van Gdansk naar Gdynia. Ook een relatief korte afstand met veel tussenstops, maar zeer succesvol!

